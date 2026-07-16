Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i risultati di un nuovo sondaggio mostrano che più della metà degli americani considera l'inizio di un conflitto con l'Iran da parte dell'amministrazione Trump una decisione sbagliata.
I risultati del sondaggio condotto dalla società di ricerca «YouGov» per la rivista The Economist mostrano che più della metà degli americani considera l'inizio di un conflitto militare con l'Iran una decisione errata.
Secondo questo sondaggio, il 57% dei partecipanti ha valutato come errata la decisione di iniziare un conflitto militare con l'Iran, mentre solo il 27% ha sostenuto questa azione.
YouGov ha aggiunto sul proprio sito web a riguardo: la guerra dell'America contro l'Iran non gode del sostegno popolare, e la maggior parte degli americani desidera che finisca.
Il tuo commento