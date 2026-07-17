Richiesta di Cina e Pakistan per un cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati tra Iran e America

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che questo paese e il Pakistan chiedono un cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati tra Iran e America.

Secondo questo rapporto, il Ministero degli Esteri cinese, riferendosi ai colloqui di giovedì tra i ministri degli Esteri di Cina e Pakistan a Shanghai, ha annunciato che «Wang Yi» e il suo omologo pakistano «Ishaq Dar» hanno chiesto l'istituzione di un cessate il fuoco e la ripresa del dialogo tra America e Iran.

Il Ministero ha aggiunto che Wang Yi ha chiesto a tutte le parti di adempiere ai propri impegni e di rispettare il memorandum di cessate il fuoco.

Il ministro degli Esteri cinese in precedenza, in un incontro con il suo omologo saudita, aveva sottolineato il sostegno del suo paese al mantenimento del processo di negoziati tra Stati Uniti e Iran e aveva chiesto un accordo globale tra i due paesi che fosse accettabile per tutti i paesi della regione.