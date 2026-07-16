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Violento attacco aereo al centro di Gaza

16 luglio 2026 - 11:24
Codice notizia: 1840898
Source: ABNA24
Violento attacco aereo al centro di Gaza

Fonti di stampa hanno riportato un'ampia violazione della tregua da parte del regime sionista e un violento attacco aereo di questo regime al centro di Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, fonti palestinesi hanno annunciato che il regime sionista, pochi istanti fa, ha preso di mira l'area di Al-Barka nella città di Deir al-Balah, situata al centro della Striscia di Gaza, con un violento attacco aereo.

Fonti palestinesi hanno anche dichiarato che il regime sionista ha preso di mira il campo di Al-Bureij, situato al centro della Striscia di Gaza, ferendo una persona.

Fonti palestinesi hanno annunciato che con la morte di un'altra persona a Gaza, il numero di martiri in questa zona a seguito degli attacchi del regime sionista nella Striscia di Gaza da questa mattina (mercoledì) è salito a 4.

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