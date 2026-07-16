Violento attacco aereo al centro di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, fonti palestinesi hanno annunciato che il regime sionista, pochi istanti fa, ha preso di mira l'area di Al-Barka nella città di Deir al-Balah, situata al centro della Striscia di Gaza, con un violento attacco aereo.
Fonti palestinesi hanno anche dichiarato che il regime sionista ha preso di mira il campo di Al-Bureij, situato al centro della Striscia di Gaza, ferendo una persona.
Fonti palestinesi hanno annunciato che con la morte di un'altra persona a Gaza, il numero di martiri in questa zona a seguito degli attacchi del regime sionista nella Striscia di Gaza da questa mattina (mercoledì) è salito a 4.
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