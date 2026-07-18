Kepler: Il traffico navale nello Stretto di Hormuz ai minimi degli ultimi 3 settimane

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, i dati pubblicati da Kepler mostrano una diminuzione del traffico navale nello Stretto di Hormuz nella giornata di ieri, con solo otto navi che hanno attraversato l'area.
Secondo questo rapporto, nella giornata di ieri è transitato il numero più basso di navi nello Stretto di Hormuz delle ultime tre settimane.
Va notato che le aggressioni statunitensi contro l'Iran nell'area del Golfo Persico hanno causato interruzioni al traffico navale nello Stretto di Hormuz.
La Repubblica Islamica dell'Iran ha dichiarato ripetutamente di avere il controllo dello stretto e che le navi devono transitare solo attraverso il corridoio sicuro stabilito dall'Iran. Inoltre, le conseguenze dell'uso di rotte alternative, che aprono la strada all'intervento militare statunitense nella regione, ricadono sulle navi trasgressori.
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