L'Iraq si oppone all'espansione della guerra nella regione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Fuad Hussein, in un'intervista ad Al-Arabiya, dichiarando che sono in corso tentativi per trascinare l'Iraq nella guerra, ha affermato: «L'Iraq ha subito danni materiali da questa guerra, e circa 200 cittadini iracheni sono stati uccisi finora.»

Ha dichiarato: «Dall'inizio della guerra nella regione, l'Iraq non è stato in grado di esportare petrolio.»

Il ministro degli Esteri iracheno ha poi affermato che l'Iraq è impegnato a mantenere buone relazioni con i paesi arabi del Golfo, e ha aggiunto che Baghdad è pronta a cooperare in materia di sicurezza e a scambiare informazioni con questi paesi.