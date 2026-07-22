La minaccia dello Yemen da sola è sufficiente a interrompere le esportazioni di petrolio attraverso il Mar Rosso

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il giornale americano The Washington Times ha scritto in un rapporto che l'annuncio del blocco navale dell'Arabia Saudita da parte delle forze armate yemenite ha aperto un nuovo fronte nelle tensioni regionali e ha aumentato i rischi per il mercato energetico globale.

Il giornale ha sottolineato che la sola minaccia di prendere di mira le petroliere nello stretto di Bab-el-Mandeb, anche senza che si verifichino attacchi, può scoraggiare le compagnie di navigazione e di assicurazione dal percorrere questa rotta e, di conseguenza, interrompere il flusso del commercio marittimo e delle esportazioni di energia.

The Washington Times ha aggiunto che qualsiasi interruzione delle esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita, come maggiore esportatore mondiale di greggio, può influenzare direttamente anche l'economia statunitense e, attraverso l'aumento dei prezzi del carburante e dell'energia, esercitare ulteriori pressioni sui mercati globali.

Nel prosieguo del rapporto si afferma che le conseguenze di questa situazione non si limitano solo a possibili attacchi, ma le preoccupazioni per la sicurezza potrebbero costringere le compagnie di trasporto marittimo a evitare il transito attraverso quest'area, il che porterà a un aumento dei costi di trasporto, dei premi assicurativi e delle spese di movimentazione del petrolio.

In conclusione, The Washington Times ha dedotto che la chiusura effettiva dello stretto di Bab-el-Mandeb priverebbe dell'accesso una delle rotte alternative più importanti per le esportazioni di petrolio dei paesi del Golfo e potrebbe aggravare la crisi dell'offerta e i rischi nei mercati energetici globali.