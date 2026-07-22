Al-Hayya agli occupanti: noi siamo i portatori della causa palestinese

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Khalil al-Hayya, il nuovo capo dell'ufficio politico del movimento Hamas, ha lanciato un avvertimento agli occupanti in un breve messaggio.

Ha aggiunto: diciamo agli occupanti che noi siamo i portatori della causa palestinese.

Il capo dell'ufficio politico di Hamas, rivolgendosi ai sionisti, ha dichiarato: né l'uccisione dei nostri figli né il martirio dei nostri leader e comandanti ci spaventeranno e non ci faranno provare timore.

Al-Hayya in un dialogo con i leader dei gruppi palestinesi: la realizzazione dell'unità nazionale è in cima alle priorità di Hamas

D'altra parte, diversi leader dei gruppi di resistenza palestinesi, in conversazioni telefoniche separate, si sono congratulati con Khalil al-Hayya per la sua elezione a capo dell'ufficio politico del Movimento di Resistenza Islamica Hamas e per la fiducia che i membri di questo movimento gli hanno accordato.

In questo contesto, Khalil al-Hayya ha avuto colloqui telefonici con Jamil Mazhar, vicesegretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina; Mohammed Dahlan, capo della corrente di Riforma Democratica all'interno di FATAH; Bassam as-Salihi, segretario generale del Partito del Popolo Palestinese; e Jibril ar-Rajub, membro del Comitato Centrale del movimento FATAH.

In questi colloqui, al-Hayya ha sottolineato che la realizzazione dell'unità del popolo palestinese è al primo posto tra le priorità che lui e la dirigenza di Hamas cercheranno di raggiungere nella fase futura.