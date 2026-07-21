Hezbollah si è congratulato per l'elezione di Al-Hayya alla guida dell'ufficio politico di Hamas

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Mayadeen, Hezbollah libanese ha diffuso una dichiarazione in cui si congratula con Khalil al-Hayya per l'elezione a capo dell'ufficio politico di Hamas e successore del martire Yahya Sinwar.

In questo comunicato si afferma che Hezbollah si congratula con il movimento Hamas e con Khalil al-Hayya per questa elezione.

Hezbollah ha inoltre sottolineato che la resistenza palestinese continuerà a rimanere fedele alle sue posizioni e a difendere i diritti del popolo palestinese fino alla liberazione della patria e dei luoghi santi della Palestina.

Il movimento di resistenza islamica Hamas ha annunciato che al-Hayya è stato eletto nuovo capo dell'ufficio politico del movimento e successore del martire Sinwar.

Una delle caratteristiche politiche più importanti di al-Hayya è il suo sostegno allo sviluppo delle relazioni di Hamas con la Repubblica Islamica dell'Iran e con Hezbollah libanese.