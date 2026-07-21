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Hezbollah si è congratulato per l'elezione di Al-Hayya alla guida dell'ufficio politico di Hamas

21 luglio 2026 - 08:33
Codice notizia: 1842918
Source: ABNA24
Hezbollah si è congratulato per l'elezione di Al-Hayya alla guida dell'ufficio politico di Hamas

Hezbollah libanese ha emesso un comunicato congratulandosi per l'elezione del nuovo capo dell'ufficio politico del movimento Hamas.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Mayadeen, Hezbollah libanese ha diffuso una dichiarazione in cui si congratula con Khalil al-Hayya per l'elezione a capo dell'ufficio politico di Hamas e successore del martire Yahya Sinwar.

In questo comunicato si afferma che Hezbollah si congratula con il movimento Hamas e con Khalil al-Hayya per questa elezione.

Hezbollah ha inoltre sottolineato che la resistenza palestinese continuerà a rimanere fedele alle sue posizioni e a difendere i diritti del popolo palestinese fino alla liberazione della patria e dei luoghi santi della Palestina.

Il movimento di resistenza islamica Hamas ha annunciato che al-Hayya è stato eletto nuovo capo dell'ufficio politico del movimento e successore del martire Sinwar.

Una delle caratteristiche politiche più importanti di al-Hayya è il suo sostegno allo sviluppo delle relazioni di Hamas con la Repubblica Islamica dell'Iran e con Hezbollah libanese.

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