Ansarullah: L'elezione di Al-Hayya ha vanificato i piani del nemico israeliano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, l'ufficio politico del movimento yemenita Ansarullah si è congratulato per l'elezione di Khalil al-Hayya a capo dell'ufficio politico di Hamas in sostituzione del martire Yahya Sinwar.

Nel comunicato emesso dall'ufficio politico del movimento Ansarullah dello Yemen si legge: l'elezione di al-Hayya rafforzerà la fermezza e la potenza della resistenza, poiché i leader della resistenza sono emersi dal dolore, dalle sofferenze e dalla volontà del popolo palestinese.

Nel proseguimento del comunicato si sottolinea: questa decisione dimostra che la resistenza è invincibile e che il piano degli occupanti israeliani di distruggerla è fallito.

Ansarullah ha ribadito la posizione costante di questo movimento a sostegno del popolo palestinese e della sua causa, e ha ritenuto la umma islamica responsabile del sostegno alla perseveranza, alla resistenza e alla lotta del popolo palestinese.