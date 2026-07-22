L'accordo del Primo Ministro britannico per continuare la cooperazione con gli Stati Uniti nell'aggressione contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita Bloomberg, «Andy Burnham», il nuovo Primo Ministro britannico, ha accettato di continuare l'uso da parte degli Stati Uniti delle basi militari del suo paese per quelle che Londra definisce «attacchi difensivi» contro l'Iran.

Londra aveva anche mantenuto la sua cooperazione militare e di intelligence con Washington durante il governo di «Keir Starmer»; una questione che ha suscitato critiche da parte di alcuni partiti e gruppi politici britannici a causa del possibile coinvolgimento del paese in conflitti regionali.