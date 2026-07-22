Nuova minaccia di Trump contro gli impianti nucleari iraniani

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha affermato che qualsiasi impianto nucleare che l'Iran tenti di riattivare sarà nuovamente preso di mira da attacchi.
Pete Hegseth, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha anche dichiarato che le sanzioni di Washington contro l'Iran continueranno, la pressione su Teheran è in aumento e c'è la possibilità di un'ulteriore escalation.
In risposta, Masoud Pezeshkian, il presidente del nostro paese, sottolineando l'impegno dell'Iran ai propri diritti legittimi in qualsiasi negoziato con gli Stati Uniti, ha dichiarato che l'Iran continuerà il suo cammino sotto la guida della Guida Suprema della Rivoluzione.
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