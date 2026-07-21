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Pentagono: 100 militari americani feriti dall'inizio della nuova guerra contro l'Iran

21 luglio 2026 - 08:34
Codice notizia: 1842919
Source: ABNA24
Pentagono: 100 militari americani feriti dall'inizio della nuova guerra contro l'Iran

Il portavoce del Dipartimento della Difesa americano (Pentagono) ha annunciato che 100 militari statunitensi sono rimasti feriti dall'inizio della nuova guerra contro l'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, il portavoce del Pentagono ha ammesso che dal 7 luglio 2026 circa 100 membri delle forze armate statunitensi sono rimasti feriti con diversi gradi di gravità.

Questo funzionario del Pentagono, affermando che "il 96 per cento dei feriti è tornato in servizio", ha ammesso che la maggior parte delle lesioni era dovuta a lievi commozioni cerebrali.

Nel frattempo, l'agenzia di stampa Associated Press aveva in precedenza riconosciuto che il numero dei militari americani uccisi nella guerra contro l'Iran era salito a 17.

Il Dipartimento della Difesa americano aveva anche annunciato in precedenza che il numero di feriti tra i militari statunitensi a seguito dell'aggressione contro l'Iran dallo scorso anno era aumentato a 427.

In precedenza, il Comando Centrale dell'esercito terrorista americano aveva anche ammesso che a seguito degli attacchi iraniani contro la base di Muwaffaq as-Sulti in Giordania, due soldati americani erano stati uccisi e uno disperso.

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