Pentagono: 100 militari americani feriti dall'inizio della nuova guerra contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, il portavoce del Pentagono ha ammesso che dal 7 luglio 2026 circa 100 membri delle forze armate statunitensi sono rimasti feriti con diversi gradi di gravità.

Questo funzionario del Pentagono, affermando che "il 96 per cento dei feriti è tornato in servizio", ha ammesso che la maggior parte delle lesioni era dovuta a lievi commozioni cerebrali.

Nel frattempo, l'agenzia di stampa Associated Press aveva in precedenza riconosciuto che il numero dei militari americani uccisi nella guerra contro l'Iran era salito a 17.

Il Dipartimento della Difesa americano aveva anche annunciato in precedenza che il numero di feriti tra i militari statunitensi a seguito dell'aggressione contro l'Iran dallo scorso anno era aumentato a 427.

In precedenza, il Comando Centrale dell'esercito terrorista americano aveva anche ammesso che a seguito degli attacchi iraniani contro la base di Muwaffaq as-Sulti in Giordania, due soldati americani erano stati uccisi e uno disperso.