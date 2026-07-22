Il consenso di Trump per dotare l'Arabia Saudita di infrastrutture per l'arricchimento dell'uranio

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita Al Jazeera, il portale di notizie The Wall Street Journal ha rivelato in un rapporto che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, in una chiara inversione di tendenza e ignorando le sue precedenti affermazioni, ha annunciato il suo accordo definitivo su un contratto nucleare colossale e a lungo termine con l'Arabia Saudita.

Secondo questo rapporto, questo accordo di 30 anni, che fa confluire somme astronomiche di decine di miliardi di dollari nelle tasche delle società appaltatrici americane, di fatto avvicinerà Riyadh al club dei paesi dotati di capacità di «arricchimento dell'uranio».

In questo rapporto si afferma che Chris Wright, il Segretario all'Energia degli Stati Uniti, e Abdulaziz bin Salman, il Ministro dell'Energia saudita, sono stati incaricati di firmare il documento di questo accordo, che di fatto utilizza il «nucleare civile» come copertura per lo sviluppo di tecnologie sensibili.

Washington sostiene che questa supervisione chiuda la strada all'uso militare, ma gli esperti di questioni strategiche ritengono che questa mossa sia un ulteriore passo verso il «caos nucleare» in Asia occidentale e un tentativo di contrastare la potenza difensiva dell'Iran.