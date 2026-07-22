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Rodríguez: il blocco statunitense è una minaccia reale, non Cuba

22 luglio 2026 - 09:02
Codice notizia: 1843434
Source: ABNA24
Rodríguez: il blocco statunitense è una minaccia reale, non Cuba

Il ministro degli Esteri cubano ha sottolineato in un messaggio: il blocco statunitense è una minaccia reale, non Cuba.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Bruno Rodríguez, il ministro degli Esteri cubano, ha scritto in un messaggio sul social network X: la dichiarazione lunga e diffamatoria pubblicata dal Dipartimento di Stato americano su L'Avana è stata redatta con l'obiettivo di spaventare l'opinione pubblica americana riguardo a un presunto pericolo, come se minacciasse la più grande potenza nucleare del mondo.

Il ministro degli Esteri cubano ha aggiunto: si tratta di una mossa strana in cui elementi fittizi e falsi sono mescolati a un pizzico di sensazionalismo. Questo testo è stato redatto da un governo che è esso stesso autore di atti violenti e terroristici; atti che hanno causato la morte di 3478 persone e l'invalidità di 2099 cittadini cubani.

Bruno Rodríguez ha aggiunto: la solidarietà con coloro che lottano per la giustizia e contro l'oppressione e il crimine non è una minaccia. Cuba non è una minaccia. È il blocco che è la minaccia.

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