Rodríguez: il blocco statunitense è una minaccia reale, non Cuba

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Bruno Rodríguez, il ministro degli Esteri cubano, ha scritto in un messaggio sul social network X: la dichiarazione lunga e diffamatoria pubblicata dal Dipartimento di Stato americano su L'Avana è stata redatta con l'obiettivo di spaventare l'opinione pubblica americana riguardo a un presunto pericolo, come se minacciasse la più grande potenza nucleare del mondo.

Il ministro degli Esteri cubano ha aggiunto: si tratta di una mossa strana in cui elementi fittizi e falsi sono mescolati a un pizzico di sensazionalismo. Questo testo è stato redatto da un governo che è esso stesso autore di atti violenti e terroristici; atti che hanno causato la morte di 3478 persone e l'invalidità di 2099 cittadini cubani.

Bruno Rodríguez ha aggiunto: la solidarietà con coloro che lottano per la giustizia e contro l'oppressione e il crimine non è una minaccia. Cuba non è una minaccia. È il blocco che è la minaccia.