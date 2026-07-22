Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita Al Jazeera, il giornale sionista Yedioth Ahronoth, sostenendo l'intensificarsi del clima anti-israeliano in Spagna, ha valutato l'incidente come una continuazione di comportamenti simili, tra cui l'esposizione della bandiera palestinese da parte di Lamine Yamal.

In concomitanza con le celebrazioni per la vittoria della nazionale spagnola ai Mondiali del 2026, un gruppo di partecipanti alla cerimonia, calpestando la bandiera del regime sionista, ha espresso la propria protesta contro le politiche e le azioni di questo regime occupante nella striscia di Gaza.

Secondo le immagini pubblicate, questa azione mirava a esprimere solidarietà con il popolo palestinese e a condannare la guerra e le vittime civili a Gaza.

In reazione a questo evento, alcuni attivisti e figure estremiste sioniste, utilizzando una retorica minacciosa e razzista, hanno preso di mira il governo spagnolo, gli immigrati e i sostenitori della Palestina.

Queste reazioni mostrano come il regime sionista, sfruttando un evento sportivo, cerchi di collegare qualsiasi espressione di disgusto pubblico nei suoi confronti all'«antisemitismo» e di rappresentarla come una crisi identitaria in Europa; un approccio che porta di fatto a un'escalation del clima di confronto e di dichiarazioni ostili contro la società spagnola.