Hezbollah: Il bilancio del governo americano è sanguinario e criminale

Secondo l'agenzia di stampa «Abna» citando «Al-Mayadeen», la Resistenza islamica libanese Hezbollah ha emesso una dichiarazione dal tono duro in risposta all'atto ostile del Dipartimento del Tesoro americano di imporre nuove sanzioni contro il movimento.

Nella dichiarazione di Hezbollah si legge: «L'affermazione del governo americano secondo cui Hezbollah è sotto il controllo della Forza Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran è un pretesto per reinserire Hezbollah nella lista delle sanzioni. Questa azione fa parte dell'insieme delle politiche delle amministrazioni statunitensi volte a prendere di mira, accerchiare e fare pressione sulla resistenza, sul suo ambiente sociale e sui suoi sostenitori.»

Hezbollah ha aggiunto: «Le nuove sanzioni americane sono state imposte con l'obiettivo di proteggere la sicurezza del nemico, consolidare l'occupazione nel sud del Libano e aprire la strada all'attuazione dei suoi progetti espansionistici. Questa misura conferma che il governo americano, abituato a usare le sanzioni per imporre il proprio dominio, continua a trattare il Libano da una posizione di tutela. Il governo americano sta cercando di accerchiare il popolo libanese, privare il Libano delle sue fonti di potere e creare disordini interni.»