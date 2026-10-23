Araghchi rivolgendosi a Macron: Rimanga coerente con la sua narrazione, Signor Presidente!

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri del nostro paese, in reazione alle contraddizioni nelle dichiarazioni di Emmanuel Macron, presidente della Francia, riguardo alle attività nucleari dell'Iran nel suo account su uno dei social network, ha scritto: Poco prima che il presidente degli Stati Uniti nel 2018 si ritirasse dall'accordo nucleare con l'Iran, il signor Macron davanti al Congresso americano aveva sottolineato che «la Francia non si ritirerà dal JCPOA, perché lo abbiamo firmato».

Ha aggiunto: Oggi, egli sostiene di essere sempre stato contrario a «qualsiasi attività nucleare» in Iran.

Araghchi ha precisato: Rimanga coerente con la sua narrazione, Signor Presidente!