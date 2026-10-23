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Araghchi sul costo che il popolo americano paga per Israele: questa è una relazione parassitaria!

23 ottobre 2026 - 20:58
Codice notizia: 1881676
Source: ABNA24
Araghchi sul costo che il popolo americano paga per Israele: questa è una relazione parassitaria!

Il ministro degli Esteri del nostro paese ha scritto: Gli Stati Uniti negli ultimi tre anni hanno speso 11 miliardi di dollari dalle tasse del popolo americano per la difesa missilistica di Israele.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi in un messaggio sui social network ha scritto: Gli Stati Uniti negli ultimi tre anni hanno speso 11 miliardi di dollari dalle tasse del popolo americano per la difesa missilistica di Israele. In realtà, gli Stati Uniti per difendere Israele hanno lanciato più missili intercettori di Israele stesso. Questa non è più una relazione basata su interessi reciproci; è una relazione parassitaria e unilaterale.

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