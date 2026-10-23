Ayatollah Araki: I governanti della Repubblica dell'Azerbaigian prendano lezione dal destino di Reza Shah in Iran e di Saddam

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr, l'ayatollah Mohsen Araki, membro dell'Assemblea degli esperti per la guida, in una sessione di fiqh esterno, riferendosi alla recente situazione nella Repubblica dell'Azerbaigian e alla continuazione delle politiche antireligiose del governo di questo paese, ha detto: Purtroppo il governo attuale della Repubblica dell'Azerbaigian ha superato molte linee rosse.

Egli, dichiarando che «la politica di pressione sui musulmani nel governo attuale della Repubblica dell'Azerbaigian continua», ha aggiunto: Il governo della Repubblica dell'Azerbaigian ha creato restrizioni per gli studiosi e per lo svolgimento di cerimonie religiose, e recentemente ha anche imposto restrizioni alle ragazze in materia di hijab.

L'ayatollah Araki, rivolgendosi agli statisti della Repubblica dell'Azerbaigian, ha detto: È meglio che non vi scontrate con il vostro popolo. Prendete lezione dal destino dei governanti della regione, come Saddam e lo scià e il padre dello scià in Iran, che si sono scontrati con il proprio popolo e sono stati rovesciati.

Questo membro della Società degli insegnanti del seminario teologico di Qom, dichiarando che il capo del governo della Repubblica dell'Azerbaigian è andato in guerra contro Dio, ma pretende di essere musulmano, ha precisato: Questi comportamenti antireligiosi non sono compatibili con l'essere musulmani. L'opposizione all'hijab delle ragazze musulmane della Repubblica dell'Azerbaigian è uno degli esempi di guerra contro Dio, e la conseguenza di tale azione è la distruzione.

Ha continuato: È possibile che il popolo della Repubblica dell'Azerbaigian sopporti queste condizioni per un po', ma se queste misure continueranno, rovesceranno il governo attuale.

L'ayatollah Araki in conclusione ha detto: I funzionari del governo della Repubblica dell'Azerbaigian hanno fatto entrare i sionisti nel loro paese e seguono la loro politica di gestione. Devono sapere che il giorno in cui il popolo della Repubblica dell'Azerbaigian si solleverà contro di loro, rimarranno soli.