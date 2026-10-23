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Ghalibaf: Non lasciate che i governanti bellicosi distorcano le vostre proteste

23 ottobre 2026 - 21:01
Codice notizia: 1881681
Source: ABNA24
Ghalibaf: Non lasciate che i governanti bellicosi distorcano le vostre proteste

Il presidente del Consiglio consultivo islamico ha scritto in un messaggio pubblicato: I governanti cercano di cambiare la direzione e l'obiettivo delle proteste del popolo contro i governanti corrotti in «popolo contro popolo» e poi biasimare il popolo stesso.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, ha scritto in un messaggio pubblicato su uno dei social network: Lo scenario dei governanti in reazione alle proteste odierne dei popoli del mondo è questo: cambiare la direzione e l'obiettivo delle proteste del popolo contro i governanti corrotti e bellicosi in «popolo contro popolo» (orizzontale), e poi biasimarvi e rimproverarvi!

Ha aggiunto: La verità e il messaggio principale del popolo in reazione alle rivelazioni del caso Epstein, ai crimini di Gaza, alla guerra contro l'Iran e alla corruzione sistemica — tutto ciò deriva dall'operato di un unico corrente al vertice del potere mondiale.

Ghalibaf ha sottolineato: La diversione e la distrazione: conflitti artificiali come «migranti contro nativi». Non lasciate che, cambiando argomento, si discolpino dalla responsabilità e dal rendiconto.

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