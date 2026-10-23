Ghalibaf: Non lasciate che i governanti bellicosi distorcano le vostre proteste

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, ha scritto in un messaggio pubblicato su uno dei social network: Lo scenario dei governanti in reazione alle proteste odierne dei popoli del mondo è questo: cambiare la direzione e l'obiettivo delle proteste del popolo contro i governanti corrotti e bellicosi in «popolo contro popolo» (orizzontale), e poi biasimarvi e rimproverarvi!

Ha aggiunto: La verità e il messaggio principale del popolo in reazione alle rivelazioni del caso Epstein, ai crimini di Gaza, alla guerra contro l'Iran e alla corruzione sistemica — tutto ciò deriva dall'operato di un unico corrente al vertice del potere mondiale.

Ghalibaf ha sottolineato: La diversione e la distrazione: conflitti artificiali come «migranti contro nativi». Non lasciate che, cambiando argomento, si discolpino dalla responsabilità e dal rendiconto.