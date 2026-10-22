An-Nujaba si oppone alla consegna delle armi della resistenza irachena

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Shafaq News, Abdulqader Karbalai, vice militare del movimento di resistenza islamica iracheno An-Nujaba, respingendo i rapporti su un cambiamento di posizione di questo movimento per partecipare al processo politico, ha sottolineato che questioni come il monopolio, la consegna e il disarmo della resistenza non hanno posto nella terminologia e nel lessico di questo movimento.

Ha sottolineato: questa decisione resta in vigore e non vi è stata apportata alcuna modifica. Il movimento An-Nujaba intende restare al fianco del popolo iracheno, condividere le sue sofferenze e preoccupazioni e riflettere le voci giuste del popolo senza timore del biasimo altrui.

Il vice militare del movimento An-Nujaba ha inoltre precisato riguardo alle armi della resistenza che nel lessico e nella terminologia di questo movimento, concetti come "monopolio delle armi", "consegna delle armi" e "disarmo" non hanno posto.

In conclusione ha espresso la speranza che l'Iraq in futuro diventi un paese sviluppato, dotato di piena sovranità, libero dalla corruzione e con sicurezza e vita dignitosa per i cittadini.