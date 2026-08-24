Scherno dello slogan di Trump da parte di Qalibaf: «Rendiamo l'America di nuovo affamata»

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", oggi Donald Trump ha ripubblicato sulla sua piattaforma una versione distorta e falsificata delle dichiarazioni di Qalibaf. In risposta a questa operazione psicologica, il presidente del parlamento, beffandosi dello slogan di Trump, ha scritto: «Rendiamo l'America di nuovo affamata!» (Make America Hungry Again) e, pubblicando un'immagine, ha diffuso statistiche basate su rapporti ufficiali di istituzioni internazionali e autorevoli americane sulla fame tra gli statunitensi, mostrando la vera crisi della società americana: 47 milioni di persone sono colpite da fame e insicurezza alimentare in tutta l'America.

Egli ha affermato che 1 cittadino americano su 8 va a letto con la tavola vuota, e ha precisato: 16 milioni di bambini americani sono vittime della povertà organizzata e della crisi del costo della vita, e in tutte le città americane la fame è un problema.

In una parte di questa immagine, Qalibaf si è rivolto a Trump scrivendo che questi numeri non sono falsi come i tuoi bluff e le fake news, e che non puoi compensare le tue sconfitte contro l'Iran con le bugie!