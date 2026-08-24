Gli Stati Uniti ampliano le sanzioni secondarie contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando Reuters, una fonte informata ha detto a Reuters che ci si aspetta che il Dipartimento del Tesoro statunitense ampli l'ambito delle sanzioni secondarie che possono essere imposte a istituzioni e paesi che mantengono relazioni commerciali con l'Iran, mentre l'amministrazione Trump martedì cerca di aumentare la pressione economica su Teheran.

Questa fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, ha affermato: questa misura mira a servire come ultimo avvertimento ai paesi affinché interrompano le loro relazioni commerciali con l'Iran e cerchino di porre fine al conflitto di quasi sei mesi che ha interrotto le esportazioni di energia nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico.

Si prevede che Scott Bessent, il Segretario al Tesoro statunitense, annuncerà martedì in una conferenza stampa ulteriori dettagli sulle misure contro l'Iran.

Questa fonte ha affermato: Bessent intende anche fornire un quadro più generale di quella che definisce la campagna di pressione economica contro l'Iran, che lui e Trump hanno descritto come il "giorno D economico", e chiarirà ai paesi che devono stare dalla parte dell'America o accettare il rischio che le loro aziende e istituzioni chiave vengano tagliate fuori dal sistema finanziario basato sul dollaro.