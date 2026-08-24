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Gli Stati Uniti ampliano le sanzioni secondarie contro l'Iran

24 agosto 2026 - 18:23
Codice notizia: 1856586
Source: ABNA24
Gli Stati Uniti ampliano le sanzioni secondarie contro l'Iran

Secondo fonti informate, il Dipartimento del Tesoro statunitense sta ampliando l'ambito delle sanzioni secondarie contro l'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando Reuters, una fonte informata ha detto a Reuters che ci si aspetta che il Dipartimento del Tesoro statunitense ampli l'ambito delle sanzioni secondarie che possono essere imposte a istituzioni e paesi che mantengono relazioni commerciali con l'Iran, mentre l'amministrazione Trump martedì cerca di aumentare la pressione economica su Teheran.

Questa fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, ha affermato: questa misura mira a servire come ultimo avvertimento ai paesi affinché interrompano le loro relazioni commerciali con l'Iran e cerchino di porre fine al conflitto di quasi sei mesi che ha interrotto le esportazioni di energia nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico.

Si prevede che Scott Bessent, il Segretario al Tesoro statunitense, annuncerà martedì in una conferenza stampa ulteriori dettagli sulle misure contro l'Iran.

Questa fonte ha affermato: Bessent intende anche fornire un quadro più generale di quella che definisce la campagna di pressione economica contro l'Iran, che lui e Trump hanno descritto come il "giorno D economico", e chiarirà ai paesi che devono stare dalla parte dell'America o accettare il rischio che le loro aziende e istituzioni chiave vengano tagliate fuori dal sistema finanziario basato sul dollaro.

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