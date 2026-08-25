Il Maggior Generale Rezaei: L'America non avrà un posto nella regione in futuro

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", Mohsen Rezaei, durante l'incontro con Faik Zaidan, presidente del Consiglio Supremo Giudiziario dell'Iraq, ha affermato che la Repubblica Islamica dell'Iran desidera un Iraq indipendente e forte.

Ha aggiunto che i paesi della regione decideranno da soli il proprio futuro e che l'America non avrà alcuna posizione nella regione in futuro.

Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha dichiarato che occorre definire lo stato dei gruppi anti-iraniani stanziati ai confini tra i due paesi.

Faik Zaidan, presidente del Consiglio Supremo Giudiziario dell'Iraq, ha anche detto: "Ringraziamo la Repubblica Islamica dell'Iran per il suo sostegno. Trasmetto i saluti dei funzionari iracheni alla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica e onoriamo la memoria dei martiri Hajj Qasem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis."

Ha affermato: "Sottolineiamo la cooperazione regionale e la necessità di garantire la sicurezza lungo i confini comuni tra i due paesi."