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«The Atlantic»: la guerra di Trump con l’Iran ha rivelato il declino della potenza militare americana

17 settembre 2026 - 10:30
Codice notizia: 1866652
Source: ABNA24
«The Atlantic»: la guerra di Trump con l’Iran ha rivelato il declino della potenza militare americana

Un media americano in un rapporto ha dichiarato che la guerra di Trump con l’Iran ha rivelato l’entità del declino della potenza militare americana.

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, citando l’emittente Al-Mayadeen, la rivista americana «The Atlantic» ha annunciato: la guerra di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, con l’Iran ha mostrato quanto siano cambiati i rapporti sotterranei della potenza mondiale e quanto sia caduta la potenza militare americana.

Questa rivista ha inoltre scritto: i danni causati alle strutture americane vicino all’Iran sono così estesi che il costo previsto per la loro riparazione sarà molto elevato.

«The Atlantic» in conclusione ha annunciato: la difesa di strutture chiave contro un rivale con tecnologia inferiore come l’Iran, nelle condizioni attuali, è al di fuori delle capacità dell’esercito americano.

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