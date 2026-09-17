«The Atlantic»: la guerra di Trump con l’Iran ha rivelato il declino della potenza militare americana

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, citando l’emittente Al-Mayadeen, la rivista americana «The Atlantic» ha annunciato: la guerra di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, con l’Iran ha mostrato quanto siano cambiati i rapporti sotterranei della potenza mondiale e quanto sia caduta la potenza militare americana.

Questa rivista ha inoltre scritto: i danni causati alle strutture americane vicino all’Iran sono così estesi che il costo previsto per la loro riparazione sarà molto elevato.

«The Atlantic» in conclusione ha annunciato: la difesa di strutture chiave contro un rivale con tecnologia inferiore come l’Iran, nelle condizioni attuali, è al di fuori delle capacità dell’esercito americano.