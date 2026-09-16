Secondo l’agenzia di stampa Abna, Sergei Rjabkov, viceministro degli Esteri russo, in un’intervista esclusiva con l’emittente «TV BRICS», ha dichiarato: il vertice BRICS in India rafforzerà la posizione di questo gruppo come uno dei pilastri del multilateralismo e uno strumento per promuovere gli interessi della maggioranza globale.

Ha dichiarato: la presenza dei leader dei paesi partner dei BRICS nonché dei capi di diversi paesi che presiedono i gruppi regionali del Sud e dell’Est del mondo al vertice di Nuova Delhi contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo.

Rjabkov ha aggiunto: la partecipazione ampia di questa comunità ai BRICS è molto appropriata e necessaria. La presidenza indiana ha compiuto grandi sforzi per la presenza di questo gruppo di paesi al vertice.

Secondo il viceministro degli Esteri russo, il prossimo vertice sarà accompagnato da decisioni importanti e nuovi passi per approfondire la cooperazione tra i membri dei BRICS.

Lo slogan della presidenza indiana dei BRICS nel 2026 è «Costruire per la resilienza, l’innovazione, la cooperazione e la sostenibilità».

Secondo Rjabkov, questi quattro assi coprono le attività dei BRICS in tre ambiti: politica e sicurezza, economia e finanza, e cooperazione culturale e umanitaria.

Ha dichiarato: ci sforziamo di rafforzare continuamente il ruolo dei paesi della maggioranza globale e di gruppi come i BRICS in tutti questi ambiti.