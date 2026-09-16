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Rjabkov: il vertice BRICS rafforza il ruolo di questo gruppo nel multilateralismo

16 settembre 2026 - 08:37
Codice notizia: 1866239
Source: ABNA24
Rjabkov: il vertice BRICS rafforza il ruolo di questo gruppo nel multilateralismo

Sergei Rjabkov ha dichiarato che il vertice BRICS in India, con la partecipazione dei paesi partner e dei rappresentanti dei gruppi regionali del Sud e dell’Est del mondo, rafforzerà il ruolo di questo gruppo nel multilateralismo.

Secondo l’agenzia di stampa Abna, Sergei Rjabkov, viceministro degli Esteri russo, in un’intervista esclusiva con l’emittente «TV BRICS», ha dichiarato: il vertice BRICS in India rafforzerà la posizione di questo gruppo come uno dei pilastri del multilateralismo e uno strumento per promuovere gli interessi della maggioranza globale.

Ha dichiarato: la presenza dei leader dei paesi partner dei BRICS nonché dei capi di diversi paesi che presiedono i gruppi regionali del Sud e dell’Est del mondo al vertice di Nuova Delhi contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo.

Rjabkov ha aggiunto: la partecipazione ampia di questa comunità ai BRICS è molto appropriata e necessaria. La presidenza indiana ha compiuto grandi sforzi per la presenza di questo gruppo di paesi al vertice.

Secondo il viceministro degli Esteri russo, il prossimo vertice sarà accompagnato da decisioni importanti e nuovi passi per approfondire la cooperazione tra i membri dei BRICS.

Lo slogan della presidenza indiana dei BRICS nel 2026 è «Costruire per la resilienza, l’innovazione, la cooperazione e la sostenibilità».

Secondo Rjabkov, questi quattro assi coprono le attività dei BRICS in tre ambiti: politica e sicurezza, economia e finanza, e cooperazione culturale e umanitaria.

Ha dichiarato: ci sforziamo di rafforzare continuamente il ruolo dei paesi della maggioranza globale e di gruppi come i BRICS in tutti questi ambiti.

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