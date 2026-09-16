Araghchi: al momento opportuno riveleremo le perdite reali dell’America

Secondo l’agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri del nostro paese, in reazione alle affermazioni infondate dei funzionari americani sull’indifesa dell’Iran, pubblicando un messaggio in inglese su uno dei social network, ha scritto:

Affermazione: l’Iran è indifeso.

Realtà: centinaia di basi e installazioni militari americane sono state distrutte e decine di aerei americani sono stati incendiati. (Fonte: Pentagono)

Questa è solo la punta dell’iceberg!

Al momento opportuno riveleremo il livello reale delle perdite delle forze americane, e la vergogna resterà a coloro che affermano falsamente che l’Iran è indifeso!