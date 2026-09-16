Riconoscimento del presidente del Consiglio di discernimento dell’Iran per 200 giorni di presenza eroica del popolo

Secondo l’agenzia di stampa Abna, il presidente del Consiglio di discernimento dell’Iran, pubblicando un messaggio sulla sua pagina personale, ha espresso riconoscimento per 200 giorni di presenza nelle strade e di lotta nello Stretto di Hormuz.

Nel messaggio dell’ayatollah Amoli Larijani si legge:

«Nella battaglia attuale, solo la resistenza respinge la malvagità del nemico; questa è una verità che ogni osservatore imparziale accetta.

200 giorni di presenza nelle strade e di lotta nello Stretto di Hormuz sono garanzia di sicurezza e gloria per l’amato Iran e per questo popolo inviato.

Le anime pure di questi combattenti sono il fulcro dell’equilibrio di potere; un capitale imperituro per la dignità dell’Iran islamico.»