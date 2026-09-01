Araghchi: L'America deve tornare ai propri impegni e al memorandum di Islamabad

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, dopo la prima giornata del vertice dei capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, ha dichiarato: Tutti gli incontri e i colloqui sono stati completamente incentrati sul lavoro e privi delle consuete formalità, e in particolare sono stati discussi i temi e i settori esistenti per la cooperazione in ambito economico e in altri ambiti.

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha aggiunto: È stata sollevata anche la questione degli attacchi aggressivi dell'America e delle loro conseguenze. Abbiamo sottolineato che il popolo iraniano continuerà a difendere i propri diritti, e questo tema è stato evidenziato in tutti gli incontri.

Araghchi ha proseguito: Uno dei temi affrontati in tutti gli incontri era il memorandum di Islamabad – un memorandum firmato dai presidenti dei due paesi, che l'America ha violato.

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha insistito: L'America deve tornare ai propri impegni e rispettare le disposizioni del memorandum d'intesa; dopo di che potremo uscire da questa situazione, poiché tutti i paesi sono preoccupati che la guerra finisca il più presto possibile.

Ha dichiarato: Abbiamo spiegato che la soluzione è assolutamente chiara e precisa; l'America deve tornare ai propri impegni e a quell'accordo stesso che il suo presidente ha firmato. In tal caso, tutto può incamminarsi nella giusta direzione.