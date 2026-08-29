La traccia di Tel Aviv nei conflitti interni del Sudan

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il sito Africa Intelligence ha riferito che i comandanti delle milizie delle «Forze di reazione rapida» in Sudan, a capo dei quali c'è Mohamed Hamdan Daglo, noto come Hemedti, hanno mantenuto i loro contatti con il regime sionista dall'inizio della guerra nel paese e hanno effettuato viaggi a Tel Aviv.

Secondo questo rapporto, i responsabili delle «Forze di reazione rapida» nel maggio 2025 e nel febbraio 2026 si sono recati a Tel Aviv per incontrare funzionari del dipartimento Africa del Ministero degli Esteri del regime sionista e ufficiali dei servizi segreti di questo regime.

Nel rapporto si afferma anche che Abdurrahim Hamdan Daglo, il vice di Hemedti, e suo fratello Al-Quni erano presenti in questi viaggi. Il regime sionista ha fornito ai miliziani delle «Forze di reazione rapida» in Sudan, dal 2021, attrezzature di sorveglianza e altro equipaggiamento militare attraverso un canale legato al Mossad, rafforzando allo stesso tempo le sue relazioni ufficiali con il governo di questo paese.