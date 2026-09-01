Avvertimento dell'ONU su un pericolo nucleare

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'Associated Press, Izumi Nakamitsu, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo, ha sottolineato che esistono profonde tensioni geopolitiche, divisioni crescenti e fiducia in calo, insieme a preoccupazioni riguardo a una ripresa dei test nucleari.

Alla fine dello scorso anno, gli Stati Uniti e la Russia, che possiedono i più grandi arsenali nucleari del mondo, si sono minacciati a vicenda con la ripresa dei test nucleari.

Nakamitsu ha aggiunto: Solo pensare di intraprendere una tale strada è pericoloso. La ripresa dei test nucleari annullerebbe decenni di sforzi per ridurre le tensioni e preparerebbe il terreno per una corsa agli armamenti. Questo processo non dovrebbe assolutamente iniziare.

In occasione del 30° anniversario del Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ha elogiato il sistema globale di verifica di tale trattato, ma ha sottolineato che il trattato non è ancora entrato in vigore.