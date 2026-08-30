Il figlio di Trump resta in casa dopo minacce di omicidio

Secondo l'agenzia Abna citando il New York Post, Barron Trump, figlio del presidente americano Donald Trump, mentre entra nel terzo decennio della sua vita, vive in un ambiente altamente protetto e lontano dagli occhi del pubblico – una situazione che sembra essere una reazione al clima di violenza politica, inclusi diversi tentativi presunti di omicidio contro suo padre.

Una figura esperta e vicina alla cerchia di Trump ha dichiarato al New York Post riguardo a Barron, che ha appena completato il suo secondo anno di studi alla New York University e ha trascorso gran parte dell'estate con sua madre, Melania Trump, al campo da golf «Trump National» a Bedminster, nel New Jersey: «Non esce».

Un'altra fonte ha affermato: «Questo ragazzo è diventato molto chiuso in se stesso».

Il New York Post ha anche affermato che, sebbene Donald Trump abbia sopravvissuto ad almeno tre tentativi di omicidio dal luglio 2024, anche il suo figlio più giovane non è stato risparmiato dai nemici.