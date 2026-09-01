L'Iraq si è opposto al prolungamento della presenza delle forze della coalizione dopo il 30 settembre

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa irachena WAA, «Haider al-Abudi», portavoce del governo iracheno, ha dichiarato: Ali al-Zeidi, il Primo Ministro del paese, ha respinto la proposta di continuare la presenza di una parte delle forze della coalizione internazionale in Iraq dopo il 30 settembre (8 Mehr).

Al-Abudi ha dichiarato in una conferenza stampa che il governo iracheno segue attentamente gli sviluppi regionali e che l'Iraq non sarà parte dei conflitti.

Ha anche sottolineato che il processo di coordinamento per il ritiro delle forze della coalizione e la consegna delle posizioni alle forze irachene è in corso.

Il portavoce del governo iracheno ha detto in un'altra parte del suo intervento: Il governo sta completando le misure relative al monopolio delle armi, alla loro regolamentazione e all'unificazione del processo decisionale.

Ha aggiunto che i colloqui con i gruppi armati sono «positivi» e che questa pratica sarà conclusa entro il 30 settembre (8 Mehr); un processo che, secondo lui, sarà una fase transitoria basata sulla cooperazione e su interessi comuni.

Al-Abudi ha anche parlato della lotta alla corruzione: Il governo continua a perseguire gli imputati per «asciugare le fonti della corruzione».

Ha sottolineato: I provvedimenti giudiziari sono decisioni indipendenti e uno dei pilastri dello Stato, e i loro risultati nella lotta alla corruzione sono evidenti.