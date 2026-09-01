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L'Iraq si è opposto al prolungamento della presenza delle forze della coalizione dopo il 30 settembre

1 settembre 2026 - 11:52
Codice notizia: 1860025
Source: ABNA24
L'Iraq si è opposto al prolungamento della presenza delle forze della coalizione dopo il 30 settembre

Il portavoce del governo iracheno ha dichiarato: Il Primo Ministro del paese si è opposto alla proposta di continuare la presenza di una parte delle forze della coalizione internazionale dopo il 30 settembre.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa irachena WAA, «Haider al-Abudi», portavoce del governo iracheno, ha dichiarato: Ali al-Zeidi, il Primo Ministro del paese, ha respinto la proposta di continuare la presenza di una parte delle forze della coalizione internazionale in Iraq dopo il 30 settembre (8 Mehr).

Al-Abudi ha dichiarato in una conferenza stampa che il governo iracheno segue attentamente gli sviluppi regionali e che l'Iraq non sarà parte dei conflitti.

Ha anche sottolineato che il processo di coordinamento per il ritiro delle forze della coalizione e la consegna delle posizioni alle forze irachene è in corso.

Il portavoce del governo iracheno ha detto in un'altra parte del suo intervento: Il governo sta completando le misure relative al monopolio delle armi, alla loro regolamentazione e all'unificazione del processo decisionale.

Ha aggiunto che i colloqui con i gruppi armati sono «positivi» e che questa pratica sarà conclusa entro il 30 settembre (8 Mehr); un processo che, secondo lui, sarà una fase transitoria basata sulla cooperazione e su interessi comuni.

Al-Abudi ha anche parlato della lotta alla corruzione: Il governo continua a perseguire gli imputati per «asciugare le fonti della corruzione».

Ha sottolineato: I provvedimenti giudiziari sono decisioni indipendenti e uno dei pilastri dello Stato, e i loro risultati nella lotta alla corruzione sono evidenti.

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