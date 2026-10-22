I preparativi degli Stati Uniti per il ritiro dei propri dipendenti dai paesi del Golfo

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'agenzia di stampa Reuters, tre funzionari americani hanno annunciato che il Dipartimento di Stato americano sta preparando un ordine di ritiro di un certo numero di dipendenti e dei loro familiari dalle ambasciate americane nella regione del Golfo; una misura che, secondo due funzionari, viene adottata in seguito alla probabilità di una ripresa dei conflitti, in particolare con il movimento yemenita Ansarullah.

Secondo fonti americane, il Dipartimento di Stato americano sta preparando un ordine di ritiro forzato di un certo numero di dipendenti e dei loro familiari dalle ambasciate americane nella regione del Golfo.

Due funzionari americani hanno annunciato che questa misura è legata alla probabilità di una ripresa dei conflitti, in particolare con le forze Ansarullah dello Yemen.

Nel frattempo, l'ambasciata americana a Riad mercoledì, pubblicando un avviso di sicurezza, ha messo in guardia sulla probabilità di ulteriori attacchi di Ansarullah contro l'Arabia Saudita.

Questo avviso è stato emesso dopo gli attacchi contro l'Arabia Saudita, incluso un attacco all'aeroporto di Riad.

Due funzionari americani hanno anche dichiarato che il possibile ordine di ritiro potrebbe includere l'evacuazione di tutti i dipendenti e dei loro familiari dalla rappresentanza diplomatica americana in Arabia Saudita.