Hazem Qassem: Gli studiosi dell'Islam non devono restare in silenzio di fronte ai crimini degli occupanti

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'agenzia di stampa Shahab, Hazem Qassem, portavoce del movimento di resistenza islamica Hamas, ha espresso stupore per il silenzio delle istituzioni e delle personalità religiose nel mondo dell'Islam di fronte all'escalation dei crimini del regime sionista, in particolare nella Striscia di Gaza.

Hazem Qassem ha dichiarato: la guerra di genocidio e di fame contro il popolo di Gaza continua, e studenti per le strade e donne nelle loro tende vengono presi di mira e uccisi.

Ha invitato tutti gli studiosi e le istituzioni religiose in Palestina e in tutto il mondo dell'Islam ad assumere il proprio ruolo reale e la propria responsabilità nel sostegno al popolo di Gaza di fronte al genocidio e alla fame.

Il portavoce di Hamas ha sottolineato: il ruolo degli studiosi deve, in conformità con gli insegnamenti della religione dell'Islam, essere un ruolo di primo piano, sul campo e influente nel sostegno e nell'aiuto al popolo di Gaza.