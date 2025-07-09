  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Araghchi incontra Bin Salman

9 luglio 2025 - 13:05
News ID: 1706188
Source: ABNA24
Araghchi incontra Bin Salman

Il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Sayyed Abbas Araghchi, ha incontrato e dialogato con il Principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), Sayyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, martedì 8 luglio (17 Tir) ha incontrato e dialogato con il Principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a Gedda.

"Ismail Baghaei", portavoce del Ministero degli Esteri, ha scritto in un messaggio martedì sera: "Il Dr. Araghchi, Ministro degli Esteri, oggi, martedì 8 luglio, durante il suo viaggio di ritorno a Teheran dal Brasile (vertice BRICS), ha fatto una breve sosta a Gedda e ha incontrato alti funzionari sauditi."

Baghaei ha aggiunto: "In questi incontri, verranno discusse e scambiate opinioni sulle relazioni bilaterali e sulla situazione della pace e della sicurezza nella regione."

Your Comment

You are replying to: .
captcha