Araghchi incontra Bin Salman

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), Sayyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, martedì 8 luglio (17 Tir) ha incontrato e dialogato con il Principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a Gedda.

"Ismail Baghaei", portavoce del Ministero degli Esteri, ha scritto in un messaggio martedì sera: "Il Dr. Araghchi, Ministro degli Esteri, oggi, martedì 8 luglio, durante il suo viaggio di ritorno a Teheran dal Brasile (vertice BRICS), ha fatto una breve sosta a Gedda e ha incontrato alti funzionari sauditi."

Baghaei ha aggiunto: "In questi incontri, verranno discusse e scambiate opinioni sulle relazioni bilaterali e sulla situazione della pace e della sicurezza nella regione."