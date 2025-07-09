Naim Qassem: Hezbollah ha sempre cercato di evitare la guerra in Libano

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), lo sceicco Naim Qassem, vicesegretario generale di Hezbollah in Libano, martedì ha dichiarato in importanti dichiarazioni che l'operazione "Tempesta di Al-Aqsa", iniziata il 7 ottobre, ha creato un grande e rivoluzionario sviluppo nella regione e ha cambiato in modo significativo lo status quo.

Al Mayadeen oggi, martedì, ha condotto un'intervista esclusiva con lo sceicco Naim Qassem, vicesegretario generale di Hezbollah in Libano.

Il vicesegretario generale di Hezbollah in Libano ha detto in questa intervista: Siamo venuti a conoscenza dell'inizio di questa operazione contemporaneamente al mondo, e i nostri fratelli della leadership interna di Hamas hanno compiuto questa importante azione senza informarci.

Ha aggiunto che la notizia dell'inizio di questa operazione è giunta a Sayyed Hassan Nasrallah, il defunto segretario generale di Hezbollah, solo mezz'ora dopo il suo inizio.

Ha anche indicato che Hezbollah ha deciso di entrare in una battaglia di supporto e si è astenuto dall'entrare in una guerra su vasta scala che richiederebbe ampie preparazioni, al fine di prevenire ulteriori distruzioni e l'intervento americano.

Secondo lui, lo scopo di questo supporto era quello di ridurre la pressione su Gaza e spingere Israele verso una soluzione.

Lo sceicco Naim Qassem ha anche annunciato che messaggi da Gaza, incluso il messaggio del martire Mohammed al-Deif, sono stati inviati a Hezbollah, e dopo due mesi, i fratelli di Hamas hanno dichiarato che il supporto di Hezbollah è stato sufficiente ed efficace.

Ha sottolineato che Hezbollah ha sempre cercato di evitare la guerra in Libano e ha adattato le proprie azioni tenendo conto delle condizioni interne. Ha anche riferito della mancata conoscenza dell'Iran e di parti della leadership di Hamas al di fuori dell'operazione "Tempesta di Al-Aqsa" e ha detto che l'Iran in questa fase ha fornito il proprio supporto militare, finanziario, politico, mediatico e di intelligence.

Il vicesegretario generale di Hezbollah, in un'altra parte del suo discorso, ha affrontato la questione dei dispositivi di comunicazione esplosivi "pager" e ha detto che l'acquisto di queste attrezzature è stato effettuato con un grande difetto di sicurezza e che questa questione era evidente a Israele.

Ha aggiunto che finora non ci sono segni di una vasta infiltrazione umana in Hezbollah e che, al termine delle indagini, verranno annunciate informazioni complete su questo argomento.

Ha annunciato che Hezbollah è riuscito a impedire che un carico contenente 1500 dispositivi pager raggiungesse la Turchia e ha chiesto al governo libanese di confiscare e distruggere questo carico in collaborazione con la Turchia.