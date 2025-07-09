Scontri armati mortali nella regione del Kurdistan iracheno

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), scontri armati sono scoppiati nella regione di Erbil, controllata dai curdi, dopo gli attacchi della tribù "Harky" contro elementi Peshmerga della regione del Kurdistan.
Gli scontri sono iniziati dopo che le forze Peshmerga hanno tentato di arrestare il capo della tribù Harky, "Khorshid Harky".
Il leader della tribù Harky ha invitato il popolo a una rivolta nazionale contro il governo della regione del Kurdistan, guidato da Barzani.
La strada che collega Al-Kweir ed Erbil è stata bloccata da alcune tribù curde per impedire l'arrivo di rinforzi militari per le milizie Peshmerga affiliate a Barzani.
Your Comment