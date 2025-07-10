Ansarullah dello Yemen ha preso di mira una nave diretta in Israele

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – il generale di brigata Yahya Saree, portavoce delle forze armate yemenite, ha annunciato che, per sostenere il popolo oppresso della Palestina e appoggiare le sue eroiche forze mujaheddin, le forze navali yemenite hanno preso di mira la nave ETERNITY C, che era in rotta verso il porto di Umm al-Rashrash nella Palestina occupata.

Ha sottolineato che l'attacco è stato condotto con un'imbarcazione senza equipaggio (USV) e sei missili da crociera e balistici.

Il generale di brigata Yahya Saree ha chiarito che, dopo questa operazione, un gruppo di forze speciali delle forze navali yemenite è intervenuto per salvare il personale della nave, fornire loro cure mediche e trasferirli in un luogo sicuro.

Ha affermato che la nave è stata presa di mira dopo che la sua compagnia e la stessa nave avevano ripreso a interagire con il porto di Umm al-Rashrash, il che costituiva una chiara violazione dell'ordine di divieto di interazioni con questo porto. La nave aveva anche ignorato gli avvertimenti delle forze navali yemenite.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato che le forze armate del paese continuano a impedire il movimento delle navi israeliane nel Mar Rosso e nel Mar Arabico e avvertono tutte le compagnie che interagiscono con i porti della Palestina occupata che le loro navi e il loro personale in una qualsiasi di queste aree saranno presi di mira.

Ha sottolineato che l'obiettivo di questa posizione è costringere il nemico sionista e i suoi sostenitori a togliere l'assedio al popolo di Gaza, fermare le aggressioni contro di loro e porre fine alla guerra di sterminio nei loro confronti.

Il generale di brigata Yahya Saree ha dichiarato: "Continueremo le nostre operazioni militari per sostenere il popolo oppresso della Palestina e la loro resistenza duratura che difende l'intera nazione; fino a quando le aggressioni contro Gaza non cesseranno e l'assedio non sarà rimosso da essa."