La Resistenza irachena considera ancora inaccettabile il disarmo

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – con l'intensificarsi delle pressioni internazionali e regionali per ridisegnare l'equilibrio della sicurezza in Iraq, sono stati nuovamente sollevati sforzi continui per "disarmare i gruppi di resistenza" sotto slogan come "applicare l'autorità statale" e "garantire la stabilità del paese". Questi gruppi hanno risposto a questi sforzi, che si sono intensificati dopo il cessate il fuoco tra Iran e regime sionista e la cessazione degli attacchi contro le forze statunitensi in Iraq, dichiarando la loro opposizione ai "diktat stranieri" e collegando le loro armi alla "legittimità ideologica ed esistenziale".

In questo contesto, "Abu Ali al-Askari", portavoce della sicurezza delle Kata'ib Hezbollah in Iraq, ha usato la cerimonia di Ashura a Karbala per criticare aspramente coloro che chiedono il disarmo. Ha scritto sulla piattaforma X: "La voce dei codardi è in linea con le grida criminali sioniste-americane per deporre le armi della resistenza nella regione, comprese le armi della resistenza in Iraq che hanno protetto il governo e i luoghi sacri in un momento in cui tutti fallivano e Baghdad stava quasi cadendo."

Ha aggiunto: "L'arma della resistenza è un affidamento dell'Imam Mahdi (as) ai Mujahideen, e la decisione di deporla può essere presa solo dall'Imam." Dopo le dichiarazioni di al-Askari, una dichiarazione simile è stata rilasciata da "Abu Alaa al-Wala'i", segretario generale delle Brigate Sayyid al-Shuhada, che ha sottolineato: "Deporre le armi in condizioni di onore e dignità, porterà solo a umiliazione e decadenza in futuro."

Queste dichiarazioni sono state fatte in un'atmosfera tesa e sono state una reazione indiretta a due recenti e importanti discorsi di Najaf e Al-Hanana. Il primo discorso è stata la richiesta di "Abd al-Mahdi al-Karbala'i", rappresentante dell'autorità religiosa, di "limitare le armi allo stato" e di rifiutare l'intervento straniero. Il secondo discorso è stata una dichiarazione di "Muqtada al-Sadr", leader del movimento Sadrista, che ha collegato le riforme allo smantellamento delle "armi libere" e ha chiesto lo "scioglimento delle milizie" e il rafforzamento delle istituzioni militari e di sicurezza.

D'altra parte, "Mohammed al-Shammari", un politico iracheno, ha affermato che "qualsiasi tentativo di disarmo senza una soluzione politica giusta e globale fallirà e condurrà il paese a una nuova fase di caos."

Ha aggiunto: "L'esperienza di espellere gli occupanti americani nel 2011 è stata il risultato dell'equilibrio di deterrenza creato dalla resistenza, e il ritorno oggi alla minaccia del disarmo è una risposta alla pressione americana e dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo che ignorano le complessità della realtà irachena."

Gli analisti ritengono che questa mossa politica sulla questione del disarmo sia in linea con le intese tra Stati Uniti e Iraq sulla fine della presenza della "coalizione internazionale" nel settembre 2026. Queste intese possono essere usate come leva per i gruppi per ridurre il loro ruolo o dissolversi gradualmente.

I rapporti sulla sicurezza stimano la presenza di oltre 60 gruppi armati all'interno o all'esterno di Hashd al-Shaabi. Alcuni di questi gruppi hanno capacità militari avanzate, inclusi missili a corto e medio raggio, droni e infrastrutture di intelligence indipendenti. Ciò complica qualsiasi tentativo di disarmo senza accordi globali e chiare intese regionali.

Data la spaccatura politica tra coloro che sostengono la posizione della resistenza e coloro che la rifiutano, il governo iracheno sembra trovarsi in una posizione sfavorevole. Da un lato, il governo è chiamato a far rispettare la legge e dall'altro a evitare uno scontro diretto con le sue influenti forze armate. Nel frattempo, le pressioni popolari, religiose e internazionali per porre fine a ciò che viene descritto come "caos della sicurezza" e manifestazioni di "stato parallelo" sono in aumento.

Tuttavia, "Ali Kazem al-Rikabi", un analista politico vicino al "Quadro di coordinamento", ha affermato di credere che "promuovere l'idea del disarmo della resistenza in questo momento particolare non sia nell'interesse nazionale. Piuttosto, mira a svuotare l'arena irachena dagli elementi di deterrenza popolare, e ciò in linea con le intese regionali e internazionali che non tengono conto della sensibilità della situazione irachena."

Egli sottolinea che "questi gruppi non sono fuorilegge, ma partner nella liberazione dell'Iraq dall'ISIS. Alcuni di loro sono stati ufficialmente integrati nelle istituzioni statali e gli sforzi per scioglierli ora mirano a creare un vuoto di sicurezza che, date le sfide esistenti, non può essere colmato solo dalle forze ufficiali."

342/