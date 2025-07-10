  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Grossi: "Il programma nucleare di un paese capace come l'Iran non si risolve con mezzi militari"

10 luglio 2025 - 13:05
News ID: 1706486
Source: ABNA24
Grossi: "Il programma nucleare di un paese capace come l'Iran non si risolve con mezzi militari"

Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato: "Il programma nucleare di un paese capace come l'Iran non si risolve con mezzi militari."

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Ria Novosti, Rafael Grossi, Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha annunciato mercoledì, senza condannare l'aggressione di Stati Uniti e regime sionista contro l'Iran, contrariamente alla Carta delle Nazioni Unite: "L'Iran è un paese molto grande con un'economia seria, capacità industriali e notevoli capacità tecniche, e queste non possono essere distrutte con mezzi militari."

Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, il cui rapporto completamente politico, distorto e di parte al Consiglio dei Governatori dell'Agenzia ha incoraggiato il regime sionista e gli Stati Uniti a osare l'aggressione contro l'Iran, ha anche detto il 7 luglio: "Questa soluzione (riguardo alla questione nucleare iraniana) non può essere militare, perché è impossibile distruggere completamente la capacità di un paese così grande, che ha infrastrutture tecnologiche e industriali. In ogni caso, una soluzione diplomatica deve essere raggiunta in merito; ora sono in corso alcuni colloqui e spero che accelereremo e aiuteremo a raggiungere un accordo."

342/

Your Comment

You are replying to: .
captcha