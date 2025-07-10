Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Ria Novosti, Rafael Grossi, Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha annunciato mercoledì, senza condannare l'aggressione di Stati Uniti e regime sionista contro l'Iran, contrariamente alla Carta delle Nazioni Unite: "L'Iran è un paese molto grande con un'economia seria, capacità industriali e notevoli capacità tecniche, e queste non possono essere distrutte con mezzi militari."

Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, il cui rapporto completamente politico, distorto e di parte al Consiglio dei Governatori dell'Agenzia ha incoraggiato il regime sionista e gli Stati Uniti a osare l'aggressione contro l'Iran, ha anche detto il 7 luglio: "Questa soluzione (riguardo alla questione nucleare iraniana) non può essere militare, perché è impossibile distruggere completamente la capacità di un paese così grande, che ha infrastrutture tecnologiche e industriali. In ogni caso, una soluzione diplomatica deve essere raggiunta in merito; ora sono in corso alcuni colloqui e spero che accelereremo e aiuteremo a raggiungere un accordo."

