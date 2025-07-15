Scontri a Sweida: il bilancio delle vittime sale a circa 90

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – il comunicato dell'Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato che il numero di morti negli scontri a Sweida è salito a 89.

Gli scontri tra i drusi e gli elementi armati affiliati a Golani sono iniziati ieri. Nel frattempo, il coordinatore delle Nazioni Unite in Siria ha espresso preoccupazione per gli incidenti a Sweida e ha chiesto un cessate il fuoco e la protezione dei civili, sottolineando che il popolo siriano ha oggi un disperato bisogno di stabilità, pace e unità interna.

D'altra parte, il Consiglio militare di Sweida ha chiesto ai gruppi armati di resistere all'attacco a questa provincia. La televisione siriana ha anche riferito che i caccia israeliani hanno condotto attacchi di avvertimento contro i carri armati dell'esercito siriano nella periferia di Sweida.