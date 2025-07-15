Oltre 1000 attiviste irachene sostengono la storica fatwa delle autorità religiose

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – oltre 1000 attiviste irachene, tra cui professoresse, medici e attiviste dell'asse della resistenza, hanno annunciato il loro fermo sostegno alla fatwa delle Grandi Autorità Religiose che dichiara "Muharib" (nemico di Dio) chi minaccia la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica dell'Iran.

I partecipanti, firmando la dichiarazione elettronica "Inni Salamun liman Sallamakum wa Harb li man Harabakum" (Sono in pace con chi è in pace con voi e in guerra con chi è in guerra con voi) e confermando le fatwa delle autorità religiose, degli studiosi e delle grandi personalità sciite, in particolare le autorità irachene, hanno condannato e denunciato le minacce del nemico sionista-americano contro l'Imam Khamenei.

Una parte di questa dichiarazione afferma: "Sulla base di quanto annunciato dall'autorità religiosa, oggi chiunque minacci o attacchi un leader o un'autorità islamica con l'intenzione di danneggiare la Ummah islamica e la sovranità dell'Islam, è considerato Muharib secondo la legge islamica, ed è proibita la cooperazione o il sostegno dei musulmani o dei loro governi a queste persone. Chiediamo ai musulmani di tutto il mondo di rendere consapevoli questi nemici della gravità del loro errore e di farli pentire delle loro azioni. Chiunque sopporti difficoltà o perdite su questa strada, riceverà, inshallah, la ricompensa di un mujahid sulla via di Dio."