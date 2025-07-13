Il numero di martiri tra i media nella guerra di 12 giorni sale a 12

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - il Basij Media e il Centro Basij Media Nazionale hanno annunciato in un comunicato congiunto: "Con l'identificazione e la conferma dell'identità di altri tre operatori dei media che sono stati martirizzati durante l'aggressione militare del regime sionista contro il Paese, il numero dei martiri tra i media nella guerra recente è salito a 12. Questa organizzazione ha anche chiesto l'azione penale internazionale contro i responsabili dell'uccisione di questi giornalisti."

Il comunicato afferma: "Il martire Abolfazl Fathi, fotografo e giornalista dell'agenzia di stampa Basij, e il martire Saleh Bayrami, grafico di vari media tra cui la pubblicazione Andisheh Pouya, così come la martire Fatemeh Salehi, direttrice del sito informativo 'Savoj Nama' e giornalista del sito 'Titl 1' nella provincia di Alborz, che era stata precedentemente ferita, si sono uniti ai martiri dei media."

In precedenza, era stata annunciata la morte di nove giornalisti, cameraman e operatori dei media che avevano perso la vita a seguito di attacchi diretti e mirati del regime sionista contro centri mediatici, inclusi l'edificio IRIB (Organizzazione radiotelevisiva della Repubblica Islamica dell'Iran) e il centro mediatico "Bayan". Durante questi attacchi, oltre alla morte di questi cari, più di 10 persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto cure mediche.