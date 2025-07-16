Attacco missilistico delle Brigate Al-Qassam contro le posizioni del regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - le Brigate Al-Qassam hanno annunciato: "Le forze della resistenza hanno preso di mira le posizioni del nemico sionista nella Striscia di Gaza con due missili balistici."
Questo attacco è stato effettuato con due missili "Al-Yassin 105" a nord di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.
Nell'attacco, un veicolo corazzato israeliano "Namer" è stato colpito da un missile vicino alla moschea di Al-Katiba nella zona di Al-Sater occidentale.
I gruppi di resistenza a Gaza prendono di mira le forze di occupazione israeliane e i loro convogli logistici su vari fronti.
Ieri, Saraya al-Quds, il braccio militare del movimento della Jihad Islamica Palestinese, ha rilasciato una dichiarazione che descrive in dettaglio diverse operazioni congiunte di successo con i loro compagni delle Brigate Al-Qassam di Hamas contro obiettivi militari del regime sionista a est di Gaza.
