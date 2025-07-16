L'arma dell'economia nella guerra contro Hezbollah in Libano / Perché Israele teme l'Istituto di Prestito Mutuo?

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - in un contesto di continue aggressioni del regime sionista contro il Libano e in mezzo agli sforzi di Washington e Tel Aviv per indebolire Hezbollah, uno degli obiettivi principali dei nemici è stato quello di tagliare i fondi di questo movimento di resistenza.

In questo quadro, c'è stata una forte attenzione all'indebolimento dell'Istituto di Prestito Mutuo (Qard al-Hasan) come braccio finanziario di Hezbollah; un'istituzione che negli ultimi due decenni è diventata una fonte finanziaria affidabile per decine di migliaia di libanesi e ha svolto un ruolo importante nella gestione economica delle aree che sostengono la resistenza.

Ibrahim Al-Amin, caporedattore del quotidiano libanese "Al-Akhbar", noto per la sua vicinanza a Hezbollah, ha esaminato questa guerra economica del regime sionista contro la resistenza islamica libanese nel seguente articolo:

Durante la vasta aggressione israeliana al Libano lo scorso autunno, il nemico sionista ha preso di mira diversi punti nel distretto meridionale di Beirut, sostenendo che questi luoghi fossero depositi di denaro di Hezbollah.

Questi attacchi sono stati accompagnati da una propaganda mediatica di alcuni giornalisti libanesi che affermavano l'esistenza di una stanza fortificata con casseforti appartenenti a Hezbollah sotto l'edificio dell'ospedale Al-Sahel.

Durante questa guerra, Israele ha assassinato alcuni individui responsabili nella resistenza, che identificava come anelli di trasferimento finanziario. Ad esempio, nell'aprile 2024, le forze di intelligence israeliane hanno intrappolato e ucciso Muhammad Ibrahim Sarour, un cambiavalute libanese, in una villa nella regione di Beit Mery. Il nemico ha affermato che egli ha avuto un ruolo chiave nel trasferimento di denaro dall'Iran e da Hezbollah alla resistenza palestinese.

L'ultimo giorno della recente aggressione, e solo poche ore prima dell'attuazione del cessate il fuoco il 27 novembre, i droni israeliani hanno bombardato gli uffici di cambio valuta nella zona di Ras Beirut con il pretesto di trasferire denaro a Hezbollah.

Due settimane fa, un attacco aereo nemico contro un veicolo nel sud del Libano ha portato al martirio di un cambiavalute e dei suoi due figli con il pretesto di attività finanziarie per la resistenza.

Negli ultimi sei mesi, l'aeroporto di Beirut è stato teatro della presenza continua di squadre per ispezionare le valigie dei passeggeri in arrivo in Libano da Iran, Iraq, Africa o altri paesi. Israele, tramite gli americani, ha fatto pressione sulle autorità libanesi, sostenendo che questo denaro fosse destinato a Hezbollah.

Gli americani, da anni, accusano chiunque sia inserito nella lista delle sanzioni di collaborazione finanziaria con Hezbollah o di corruzione. Secondo gli archivi di sicurezza ufficiali, il nemico ha reclutato individui in grado di accedere alle informazioni sulla proprietà immobiliare; la stessa cosa che alcune banche libanesi avevano già fatto su richiesta degli Stati Uniti.

Le pressioni hanno portato grandi e piccole banche a chiudere conti di dipendenti pubblici, professori universitari e personaggi noti solo per la loro appartenenza o vicinanza a Hezbollah, anche senza una richiesta ufficiale.

Nel frattempo, l'Istituto di Prestito Mutuo (Qard al-Hasan) è sempre stato uno dei temi di discussione tra i funzionari americani/europei e le istituzioni finanziarie libanesi. Inizialmente lo hanno presentato come il braccio finanziario di Hezbollah, poi lo hanno accusato di riciclaggio di denaro e di attrarre fondi illegali.

Mentre tutti sanno che questa istituzione non è una banca, né è collegata al sistema bancario libanese, ed è semplicemente un'istituzione finanziaria popolare che si è espansa negli ultimi due decenni e ha ottenuto il sostegno della gente.

Il martire Sayyed Hassan Nasrallah aveva anche invitato la gente a sostenere questa istituzione in uno dei suoi discorsi, e la fiducia in essa era così alta che nessuno era preoccupato di perdere il proprio capitale.

Nel mezzo della recente guerra, Israele ha bombardato i centri dell'Istituto di Prestito Mutuo (Qard al-Hasan) nella maggior parte delle regioni del Libano e ha cercato di rendere pericoloso il rapporto della gente con questa istituzione. Ma nessuna lamentela è stata presentata dai clienti e l'istituzione, in un'azione preventiva, ha offerto alla maggior parte dei depositanti il ​​pagamento in contanti dei loro fondi.

Decine di milioni di dollari sono stati restituiti ai clienti, e molti, dopo la fine della guerra, hanno nuovamente depositato i loro soldi. Anche un gruppo di persone ha espresso solidarietà all'istituzione e ha deciso di non ritirare il proprio denaro.

Tutti gli operatori finanziari in Libano sanno che nessuna attività viene svolta senza il consenso del depositante. Hezbollah, attraverso questa istituzione, durante la guerra, ha pagato quasi un miliardo di dollari per aiutare gli sfollati, ricostruire le case e affittare nuove abitazioni; una cifra che anche il governo libanese è incapace di realizzare con successo.

La realtà è semplice: coloro che vogliono distruggere l'arma della resistenza hanno prima di tutto preso di mira le sue risorse finanziarie. Anche la Banca Centrale del Libano, con un brillante record nell'esecuzione degli ordini americani, ha intrapreso questa strada.

La recente azione di Karim Saeed, governatore della Banca Centrale del Libano, non è estranea alle sue precedenti posizioni contro Hezbollah; egli è infatti un sostenitore della completa eliminazione della resistenza, e non solo delle sue fonti finanziarie.

Il documento di Morgan Ortagus inviato ai tre presidenti del Libano, e che è ancora sulle loro scrivanie, contiene una clausola che impone l'azione contro l'Istituto di Prestito Mutuo (Qard al-Hasan), e questa clausola è ora in fase di attuazione.

Ma contrariamente alle aspettative dei nemici, queste pressioni non porteranno al crollo né ridurranno il sostegno popolare alla resistenza. Al contrario, ogni giorno vengono date al popolo libanese nuove ragioni per sapere che l'arma della resistenza è una parte inseparabile della loro esistenza e non solo un mezzo di difesa contro il nemico.