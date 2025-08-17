Il volto emaciato e invecchiato del popolare leader palestinese dopo anni di prigione + Video

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna, un nuovo video è stato condiviso sui social media israeliani, che mostra il ministro israeliano di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, mentre schernisce e si prende gioco di Marwan Barghouti, il prigioniero palestinese più noto, nella sua cella.

Secondo Fararu, è la prima volta che Marwan Barghouti viene visto in pubblico dopo anni. Appare vecchio e magro.

Ben-Gvir, il ministro israeliano della sicurezza nazionale, gli dice: "Non vincerai. Chi combatte contro il popolo di Israele, chi uccide i nostri figli, chi uccide le nostre donne, noi lo distruggeremo".

Mentre Barghouti cerca di intervenire e parlare, Ben-Gvir aggiunge: "Avresti dovuto capirlo nel corso della storia".

L'Autorità Palestinese ha condannato il video. Hussein Al-Sheikh, vicepresidente dell'Autorità Palestinese, lo ha descritto come una manifestazione di terrorismo psicologico, morale e fisico.

Marwan Barghouti, 66 anni, è stato condannato più di 20 anni fa per aver pianificato attacchi che hanno portato alla morte di cinque civili. Sta scontando cinque ergastoli più 40 anni di reclusione in Israele.

I sondaggi hanno costantemente mostrato che Barghouti rimane il leader palestinese più popolare e che i palestinesi lo preferirebbero a Mahmoud Abbas, l'attuale presidente dell'Autorità Palestinese, o ai leader di Hamas nelle elezioni presidenziali palestinesi.