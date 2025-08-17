  1. Home
Il volto emaciato e invecchiato del popolare leader palestinese dopo anni di prigione + Video

17 agosto 2025 - 12:53
La pubblicazione di un video che mostra Itamar Ben-Gvir, il ministro israeliano di estrema destra, che schernisce Marwan Barghouti in prigione ha scatenato un'ondata di reazioni. Un video che per la prima volta negli ultimi anni mostra al pubblico il volto emaciato e invecchiato del più noto prigioniero palestinese.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna, un nuovo video è stato condiviso sui social media israeliani, che mostra il ministro israeliano di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, mentre schernisce e si prende gioco di Marwan Barghouti, il prigioniero palestinese più noto, nella sua cella.

Secondo Fararu, è la prima volta che Marwan Barghouti viene visto in pubblico dopo anni. Appare vecchio e magro.

Ben-Gvir, il ministro israeliano della sicurezza nazionale, gli dice: "Non vincerai. Chi combatte contro il popolo di Israele, chi uccide i nostri figli, chi uccide le nostre donne, noi lo distruggeremo".

Mentre Barghouti cerca di intervenire e parlare, Ben-Gvir aggiunge: "Avresti dovuto capirlo nel corso della storia".

L'Autorità Palestinese ha condannato il video. Hussein Al-Sheikh, vicepresidente dell'Autorità Palestinese, lo ha descritto come una manifestazione di terrorismo psicologico, morale e fisico.

Marwan Barghouti, 66 anni, è stato condannato più di 20 anni fa per aver pianificato attacchi che hanno portato alla morte di cinque civili. Sta scontando cinque ergastoli più 40 anni di reclusione in Israele.

I sondaggi hanno costantemente mostrato che Barghouti rimane il leader palestinese più popolare e che i palestinesi lo preferirebbero a Mahmoud Abbas, l'attuale presidente dell'Autorità Palestinese, o ai leader di Hamas nelle elezioni presidenziali palestinesi.

