Senatore americano: "L'arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti è illegale"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Bernie Sanders, senatore indipendente degli Stati Uniti, ha sottolineato in un'intervista ad Al Jazeera: "L'arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro è un atto illegale e incostituzionale."

Egli ha aggiunto: "Chiedo l'approvazione di un disegno di legge che impedisca l'attuazione di operazioni contro il Venezuela senza il consenso del Congresso."

Va notato che l'attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezuela e il sequestro del suo presidente, che costituiscono una violazione di tutte le leggi internazionali, hanno scatenato un'ondata di reazioni negative in vari Paesi del mondo.