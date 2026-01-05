  1. Home
Funzionario russo: Trump affronterà un disastro

5 gennaio 2026 - 10:20
News ID: 1769691
Source: ABNA24
Un funzionario russo ha sottolineato le conseguenze disastrose dell'attacco statunitense contro il Venezuela e del rapimento del suo presidente.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, Alexey Pushkov, presidente della Commissione per la politica dei media del Consiglio della Federazione Russa, ha affermato che i risultati ottenuti dagli Stati Uniti nei confronti del Venezuela potrebbero alla fine trasformarsi in un disastro per il presidente Donald Trump.

Egli ha aggiunto: "Anche i precedenti presidenti degli Stati Uniti erano soddisfatti dei loro successi in Iraq, Afghanistan e Libia, e si affrettarono a annunciare vittorie temporanee. Tuttavia, queste vittorie si sono poi trasformate in fallimenti e catastrofi, come accaduto in Libia e Iraq; gli Stati Uniti sono rimasti impantanati in quei paesi per molti anni."

Il senatore russo ha sottolineato che l'attacco statunitense al Venezuela e il rapimento del suo presidente costituiscono una palese violazione di tutte le leggi internazionali e ricordano le pratiche imperialiste del XIX secolo. "Gli Stati Uniti hanno resuscitato il concetto di 'Wild West' agendo come meglio credono", ha concluso.

