Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, Alexey Pushkov, presidente della Commissione per la politica dei media del Consiglio della Federazione Russa, ha affermato che i risultati ottenuti dagli Stati Uniti nei confronti del Venezuela potrebbero alla fine trasformarsi in un disastro per il presidente Donald Trump.

Egli ha aggiunto: "Anche i precedenti presidenti degli Stati Uniti erano soddisfatti dei loro successi in Iraq, Afghanistan e Libia, e si affrettarono a annunciare vittorie temporanee. Tuttavia, queste vittorie si sono poi trasformate in fallimenti e catastrofi, come accaduto in Libia e Iraq; gli Stati Uniti sono rimasti impantanati in quei paesi per molti anni."

Il senatore russo ha sottolineato che l'attacco statunitense al Venezuela e il rapimento del suo presidente costituiscono una palese violazione di tutte le leggi internazionali e ricordano le pratiche imperialiste del XIX secolo. "Gli Stati Uniti hanno resuscitato il concetto di 'Wild West' agendo come meglio credono", ha concluso.