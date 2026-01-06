Deputato venezuelano: "Siamo pienamente pronti a difendere il Paese"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Juan Romero, membro dell'Assemblea Nazionale del Venezuela e deputato, ha dichiarato in un'intervista ad Al-Mayadeen: "L'interferenza degli Stati Uniti in Venezuela costituisce un'aggressione palese. Il popolo di questo Paese è pronto a difendere la sovranità venezuelana contro ogni minaccia esterna."

Ha aggiunto: "Il Venezuela è al massimo livello di prontezza per riaffermare le sue posizioni storiche contro le aggressioni esterne, specialmente dopo l'attacco americano."

Romero ha precisato: "I popoli liberi hanno sempre avuto successo nel rompere l'egemonia dei grandi imperi. Il popolo venezuelano rimarrà unito di fronte alle possibili sfide. Il rapimento di Nicolás Maduro ricorda il sequestro dell'ex presidente di Haiti e l'uso della leva dell'interferenza da parte delle superpotenze."

Egli ha affermato: "Tali azioni costituiscono aggressioni illegali contro un Paese sovrano e indipendente. Maduro aveva precedentemente annunciato che, in caso di attacco al Venezuela, sarebbe stata adottata la politica della 'lunga guerra popolare' con la partecipazione di tutti i settori della nazione. Il Paese è pronto a utilizzare tutti i mezzi possibili per proteggere la propria indipendenza."